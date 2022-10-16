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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تنفيذ مشروع هجرة آمنة بمراكز شباب المنيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمراكز والهيئات الشبابية، تنفيذ مشروع "هجرة آمنة"، بمراكز شباب محافظة المنيا، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية والإقليم الكشفي العربي والمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر والإتحاد العام للكشافة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بابتكار منهجية مختلفة لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية والعمل الجاد وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.


ويهدف مشروع هجرة آمنة إلي رفع مستوي الوعي بين الشباب بالوجه القبلي والمجتمع المحيط بقضية الهجرة، تدريب قادة الكشافة لنشر الوعي بتلك القضية.


ويستهدف المشروع خمسة آلاف فرد من مراكز شباب مغاغة، بني مزار، سمالوط، والبرجاية، وذلك خلال أشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والإدارة العامة للهيئات الشبابية بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة.


ويتم تنفيذ دورات تدريبية توعوية بمراكز الشباب وجامعة المنيا، وأنشطة رياضية تتضمن دورات في كرة القدم والطائرة وماراثون للتعريف بأهمية الهجرة الآمنة، بالإضافة إلي عروض مسرحية ومسابقات بحثية وجداريات فنية.

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