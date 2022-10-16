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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"الكوميسا" تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

صدى البلد

تنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار للدول الأعضاء بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (Comisa RIA) غدًا /الإثنين/ ورشة عمل بمدينة فيكتوريا فولز بدولة زيمبابوي لتعزيز قدرات وكالات وهيئات ترويج الاستثمار بدول التجمع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتستهدف ورشة العمل التي تستمر لمدة 3 أيام مساعدة وكالات وهيئات الاستثمار في دول التجمع على زيادة قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل تنامي أهمية الدور الذي تلعبه تلك الاستثمارات في تحسين معدلات النمو في الدول، خاصة الإفريقية مع تزايد تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول الناشئة على وجه الخصوص.
ويشارك في ورشة العمل -التي يقدمها خبراء دوليون من أكبر الشركات وبيوت الخبرة العالمية في مجال جذب وترويج الاستثمارات المباشرة- مسئولو هيئات ووكالات ترويج الاستثمار من 17 دولة من الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا البالغ عددهم 21 دولة.
وتناقش ورشة العمل أفضل الممارسات العالمية، في مجالات العناية اللاحقة بالمستثمرين وخدمات تيسير الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية، في ظل تداعيات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بجانب تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الاستثمار على مستوى العالم وخاصة دول التجمع.
وقالت هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا، إن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة لتحسين مناخ الاستثمار في دول التجمع وتعزيز إطار التعاون المؤسسي في مجال الاستثمار وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الكوميسا في تعزيز فرص التعاون بين دول التجمع.
وأكدت الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا على تزايد أهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي للدول وخلق فرص العمل وتوفير النقد الأجنبي، وأيضا المنتجات اللازمة لسد احتياجات الشعوب من السلع في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة صادرات الدول.
وأوضحت أن الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا تبحث دائما عن كافة الوسائل التي تمكننا من الاستفادة من الموارد المتاحة لدى القارة الأفريقية من خلال تبادل الأفكار والرؤى والخبرات الناجحة سواء إقليميا أو دوليا وهو ما يمكننا من النجاح وبناء نماذج ناجحة خاصة بنا.
ويضم تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا – الكوميسا في عضويته 21 دولة هي مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، اريتريا، استواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا.

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