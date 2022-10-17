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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: سبب أزمة الإفراج الجمركي عن الأعلاف العملة الأجنبية

الجمارك
الجمارك

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب ازمة عدم الافراج الجمركي عن الاعلاف الخاصة بالدواجن والكتاكيت هو نقص تداعيات العملة الاجنبية.

نقص العملة الاجنبية بالبنك المركزي

واكد “بدراوي” لـ"صدي البلد"، أن نقص العملة الاجنبية بالبنك المركزي هو السبب الرئيسي في عدم الافراج عن الشحنات الخاصة بالاعلاف ويجيب مراجعة ترتيب الالويات الخاصة بالاحتياجات ووضع جدول زمني للافراج عن السلع وفقا للاضرار المرتبطة بها .

وتابع النائب حديثه قائلا:" فالدواجن او الكتاكيت لا يمكن ان تتحمل بطئ اجراءات الافراج بسبب نقص العملة وذلك امر لابد ان تضعه الحكومة في عين الاعتبار وتسعي لترتيب اولوياتها بشأنه

 

وجدير بالذكر اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، ونستعرض فيما يلى نتائج الاجتماع:


 تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

 توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة.


من جهته، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن هناك تواصلا يوميا مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أجل توفير مختلف احتياجات الدولة.

وأشار  إلى أنه تم منذ أول الشهر الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، أي أنه تم ـ منذ بداية الشهر وحتى الآن ـ الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا، ونحن نفرج عن الأعلاف تباعا.

 وفيما يخص الذرة الصفراء، أشار  جمال نجم إلى أنه تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.

من ناحيته، عبر رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أن الاتحاد يدرك تماما حجم المشكلة القائمة، ويقدر الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة، وندرك جيدا أن للدولة أولويات تسير وفقها في استخدام الحصيلة الدولارية، ولكن صناعة الدواجن لها خصوصية تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لهذه الصناعة أولوية أيضا.
وعرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم؛ حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

ووجه مدبولي بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا؛ مشيرا إلى أن لدينا حاليا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية؛ لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.

 

الإفراج الجمركي لجنة الخطة والموازنة الاحتياجات البنك المركزي مجلس النواب العملة الأجنبية الخطة والموازنة

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