أسرة من أجل مصر المركزية بحلوان يزرعون شجرة باسمها داخل جامعة الإسكندرية



شارك ٣٠ طالبا وطالبة من اسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الاسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان، في فعاليات الملتقى الثاني لأسرة طلاب من اجل مصر بالجامعات المصرية والذي أقيم تحت شعار " معاً نبني جمهورية جديدة" ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



حيث تم استقبالهم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، بمشاركة ٢٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات، ويأتي ذلك تأكيدا على أهمية المشاركة الطلابية في الملتقيات التي تنمي روح التعاون والمشاركة وتوجههم نحو غد أفضل من حيث تحقيق أهدافهم بصورة صحيحة في ظل النظام والالتزام والتعاون المثمر البناء.

هذا وقد انطلقت فعاليات اليوم الأول وتضمنت فعاليات اليوم الجلسة الافتتاحية وإلقاء محاضرة بعنوان "إطلالة الجمهورية الجديدة" إلى جانب عرض فني بمسرح عبد الوهاب.

كما استكملت فعاليات اليوم الثاني بصورة جماعية للأسرة داخل جامعة الإسكندرية ، وعرض فيديو عن النشاط الطلابي في الجامعات المصرية خلال 100 عام، وآخر عن استقبال أسرة طلاب من أجل مصر للطلاب الجدد هذا العام، كما تم عقد اجتماع الأمانة المركزية للأسرة بحضور جميع الأعضاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية ورؤية الأنشطة القادمة خلال هذا العام الجامعة، وعلى هامش فعاليات الملتقى الثانى وانطلاقا من مبادرة «ازرع شجرة» تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الشهر القادم، تم زرع شجرة باسم جامعة حلوان داخل جامعة الإسكندرية وتم اختتام فاعليات اليوم بحفلة الفنان " مصطفي قمر حيث قام بغناء العديد من أغانيه التي تفاعل معها الطلاب وأدخلت جو من البهجة عليهم.

واختتمت فعاليات الملتقى بورش عمل و الاستماع لأفكار وآراء الطلاب، وتسليم شهادات التقدير لهم.

هذا وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على أهمية المشاركة الطلابية فى الملتقيات حرصا من الجامعة على دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم فهم نواة الحاضر وبناة المستقبل، وهذه المشاركات تساهم فى إعداد الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض بمستوى الشباب لذا يجب تشجيعهم للتقدم والاستمرارية في العطاء .

ومن جانبه افاد الدكتور كريم همام إن هذه المشاركة تساعد على تبادل الخبرات ورفع الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم للمشاركة في خطة التنمية المستدامة، والعمل على تنمية انتماء وولاء الشباب لوطنهم، فالشباب هم المستقبل الحقيقى.



