اقتصاد الصين .. 55.5 % ارتفاعا في صادرات السيارات خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 55.5 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.11 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات الصناعة.

وكشفت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن الصين صدرت أكثر من 1.69 مليون سيارة ركاب خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 60.1 % عن نفس الفترة العام الماضي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وزادت صادرات السيارات التجارية في الصين بنسبة 39.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 422 ألف وحدة في الفترة نفسها.

وأصبحت مركبات الطاقة الجديدة نقطة مضيئة في صادرات السيارات الصينية، حيث تم تصدير 389 ألف وحدة في الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، بارتفاع أكثر من 100 بالمئة عن العام السابق.

73 %ارتفاع فى صادرات السيارات الصينية

وفي سبتمبر وحدة، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 73.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 301 ألف وحدة، بحسب البيانات.