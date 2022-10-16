رئيس جامعة حلوان: برامج تدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بمختلف التخصصات

أطلقت جامعة حلوان مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حرصا منها على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على إعداد برنامج لتأهيل المعيدين الجدد لتكون من شروط العمل وذلك بعد عرضه على مجلس الجامعة لأخذ الموافقات اللازمة.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل على الاهتمام باضافة برامج جديدة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تكون مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبرانى، وأيضا محاضرات عن الأمن القومى والأمن الوطنى، بالإضافة إلي مجموعة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة بمختلف التخصصات والمجالات.