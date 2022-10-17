أستاذ وراثة دواجن: الصناعة تواجه تحديات كبرى عالميا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن جامعة عين شمس، إنه على الرغم من التقدم الكمى والنوعى الكبير في القطاعات المختلفة من صناعة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات على أساس عالمي.

وأوضح الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد انه من أهم هذه التحديات:

1. تكاليف التغذية والجهود المتواصلة للحصول على فهم أفضل لمكونات العلف المتاحة البديلة. وحاليا تعتبر تكلفة العلف واحدة من أخطر التحديات التى تواجة الصناعة.

2. أنتشار الأمراض وتنفيذ برامج الأمن الحيوي، وعلى الرغم من أن الأمراض المنتشرة تختلف من منطقة الى أخرى، بالإضافة إلى أمراض التمثيل الغذائى بما في ذلك الاستسقاء واضطرابات الهيكل العظمي.

3. إدراج القضايا المحيطة بالمضادات الحيوية في أعلاف الدواجن، وكذلك استخدام بدائل للمضادات الحيوية كمنشطات للنمو.

4. سلامة منتجات الدواجن للاستهلاك البشري.

5. قضايا رفاهية الطيور مثل حظر استخدام الأقفاص التقليدية في مزارع الدجاج البياض.

6. التغذية وعلاقتها بالبيئة (خصوصا النيتروجين والفوسفور الموجود فى زرق الدواجن).

7. القضايا المتصلة بالمياه سواء من حيث النوعية والكمية.

8. التغير المناخي