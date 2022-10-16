جامعة حلوان: خطة لزيادة الإنتاجية بالعمل وتطوير المنظومة التعليمية

أعلنت جامعة حلوان عن اعداد خطة تطورية شاملة لكافة مؤسسات الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة و رفع تصنيف الجامعة العالمي و تطوير المنظومة التعليمية و البحثية بها .

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن توفير الجامعة خطة متكاملة تسهم في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة بالتعليم و البحث العلمي



و تابع رئيس جامعة حلوان ان الجامعة اعدت خطة اخري للبدء فى تأهيل أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية فى المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل واسرع الطرق الممكنة.

جدير بالذكر انه نظمت جامعة حلوان بالتعاون مع الجامعة الألمانية الدولية للإدارة International School of Management ISM المؤتمر الدولي الرابع للسياحة الرياضية المستدامة بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر ، تحت عنوان “السياحة الرياضية المستدامة”.

جاء المؤتمر في إطار أنشطة المشروع الدولي المشترك بين كليتي السياحة والفنادق والتربية الرياضية بالجزيرة والممول من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD.

وشارك أكثر من خمسين باحث من جامعات ISM و Chemnitz من ألمانيا وحلوان ومدينة السادات بأوراق بحثية ، تناولت العديد من الموضوعات والأفكار المبتكرة التي من شأنها تعزيز فرص السياحة الرياضية المستدامة

وشمل المؤتمر ثمان جلسات متنوعة شملت التسويق والرعاة، واختيار المقاصد السياحية، والاستدامة في الرياضات المائية، والإدارة والشراكات في السياحة الرياضية، ومخرجات الأحداث الرياضية الكبرى، والقضايا المعاصرة في الرياضة والسياحة، وأخيراً تطوير السياحة الرياضية، حيث أثرت الأبحاث التطبيقية المقدمة من شباب نادي ZED لكرة القدم المناقشات من الجانبين.