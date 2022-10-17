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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ابن نجريج كسب ابن النرويج.. إشادة كبيرة بهدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالأداء المشرف الذي يقدمه نجمنا المصري، محمد صلاح مع فريقه ليفربول ، وتحديدًا في مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

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وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد صلاح سجل هدفا رائعا أمس في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي قاد فريقه للفوز على منافسه المباشر مانشستر سيتي، مؤكدًا "ابن نجريح كسب ابن النرويج"

وأضاف، محمد صلاح تفوق على هالاند في مباراة اليوم أمام ليفربول، الذي صعد للمركز الثامن، بينما مانشستر سيتي في وصافة الترتيب خاصة بعد فوز أرسنال.

وأتم، نفتخر جميعًا بما يحققه محمد صلاح في الدوريات الأوروبية.

وحسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

وكاد هالاند أن يسجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 40 عندما تلقى كرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين، ليقابلها المهاجم النرويجي لكن أليسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي الملغي في الدقيقة 54 عن طريق فيل فودين، لكن وبعد العودة لتقنية الفيديو، تبين ارتكاب إيرلينج هالاند خطأ على فابينيو.

وأهدر ديوجو جوتا فرصة تسجيل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 56 عندما تلقى كرة عرضية رائعة من محمد صلاح، لكنه سدد الكرة برأسه بين يدي إديرسون.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 76 عن طريق محمد صلاح عندما تلقى تمريرة طولية من أليسون ليراوغ جواو كانسيلو بجسده وينفرد بمرمى إديرسون ويسجل هدفًا عالميًا ليتقدم به لفريقه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه يورجن كلوب في الدقيقة 86 بعد اعتراضه على عدم احتساب خطأ على برناردو سيلفا ضد محمد صلاح.

وتم استبدال محمد صلاح في الدقيقة 90 بزميله أرنولد.

وفي آخر الدقائق، تفنن البديل داروين نونيز في إضاعة الكرات في ظل وجود مساحات في دفاع مانشستر سيتي، لكن النتيجة استمرت على حالها، ليظفر ليفربول بالنقاط الثلاث.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

 

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