بعد سماع دوي انفجارات.. إعلان حالة التأهب الجوي بمختلف أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات المحلية في مناطق بولتافا ونيكولايف وخاركيف وأوديسا وتشيركاسي وسومي ودنيبروبتروفسك بمختلف أنحاء أوكرانيا حالة التأهب الجوي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بينها مدينتا نيكولايف وأوديسا، وفي منطقة نيكولايف شبت النيران في منشآت بنية تحتية صناعية بينها مخزن للوقود عقب دوي الانفجارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه أكمل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وتمكن من تقليص الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية، لكن الجيش الأوكراني تمكن على مدار الشهر الماضي من تحقيق تقدم على المستوى الميداني وانتزع العديد من الأراضي التي كانت تخضع للقوات الروسية منذ فبراير الماضي