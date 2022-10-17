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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في معدلات تسليم مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز"

مشروع حى اللوتس (الإسكان
مشروع حى اللوتس (الإسكان المميز) بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الشركات والجهات المختصة للإسراع بمعدلات تسليم شبكات المرافق المتبقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتشغيل والصيانة، مع نهو كافة الملاحظات التى تم رصدها  للتسليم النهائى للمشروع فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المميز" للوقوف على معدلات الإنجاز.

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التجمع السكنى

مشروع حى اللوتس (الإسكان المميز) بأسوان

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى ملاحظات التشطيبات النهائية أو خارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت ، بجانب مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى، بالإضافة إلى دفع تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً بنهاية العام الحالي.

وأوضحت غادة أبو زيد بأنه تم حتى الآن تسليم نحو 1450 وحدة سكنية سكنية من إجمالى المستهدف بواقع 2400 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 900 وحدة سكنية فعلياً، وجارى استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق للكومباوند الجديد بالكامل.

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 17 ندوة ثقافية رقمية داخل قرى ونجوع مركز إدفو، استمراراً للأنشطة والجهود المبذولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، مؤكداً على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

 

محافظ أسوان يتابع تنظيم 17 ندوة ثقافية رقمية داخل قرى حياة كريمة

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 التحول الرقمى 

مشروع حى اللوتس (الإسكان المميز) بأسوان

وأكد المحافظ على أهمية ذلك فى تنمية المهارات ورفع الوعى لدى المواطنين بمجالات التحول الرقمى وآليات إستخدامها والإستفادة منها لتحقيق إستراتيجية مصر 2030 ومواكبة التحديات والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا مما يساهم فى تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم توفير أوجه الدعم وتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الوحدات المحلية والقروية اللازمة لتنظيم وإنجاح فعاليات سلسلة الندوات الثقافية الرقمية.

مشروع حى اللوتس (الإسكان المميز) بأسوان
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