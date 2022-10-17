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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رسميا.. قطر تنظم كأس أمم آسيا 2023

صدى البلد

أكد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر الذي عقده المكتب التنفيذي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهنأ الشيخ سلمان الاتحاد القطري لكرة القدم على ملف الاستضافة الناجح، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا.

وأضاف: يجب أيضاً أن نشكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على إبداءهما الاهتمام باستضافة هذه البطولة.

وأوضح: قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم.

وأردف بالقول: أود أيضاً الإشادة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إبداء أعلى درجات الاحترافية في تنظيم عملية ترشيح وفق أعلى معايير العدالة والشافية، وأود أيضاً أن أشكر جميع شركاءنا التجاريين والرعاة على صبرهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

وتابع: بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أن العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظل امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنيظيمة العالية، فإننا واثقون أن قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا.

كما تباحث المكتب التنفيذي حول ملفات الترشيحة المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت الآن على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في شهر فبراير 2023.

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