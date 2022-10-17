حقوق عين شمس تعقد ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس بمدرج الاحتفالات ندوة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية وأشار إلى مفهوم الأمن القومي المصري وأهمية التسلح بالعلم والعزيمة والإيمان مستلهمين من ذكرى انتصار حرب أكتوبر دافعا ومحفزا لتحقيق النجاح والتقدم في حياتنا وفي وطننا مصر، مؤكدا على أنه لا يوجد مستحيل إذا ما أراد الإنسان تحقيق هدفه.

وقد حاضر في هذه الندوة العميد حاتم صابر ، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات ومستشار رئيس جامعة عين شمس للأمن.

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول ذكرى انتصارات حرب اكتوبر

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول ذكرى انتصارات حرب اكتوبر

وتحدث عميد كلية الحقوق عن ذكرى انتصار اكتوبر وعن التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل استرداد سيناء الحبيبة من يد العدو المغتصب كما أسهب في الحديث عن أنواع الحروب مثل حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ومخاطرها على الشباب وأوضح الطرق والأساليب المتعددة التي يستخدمها أعداء الوطن في تضليل شباب الأمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وحذر جموع الحاضرين من أبنائه وبناته الطلاب من الانسياق وراء هذه الأساليب الشيطانية التي لا تستهدف في النهاية سوى تدمير الوطن.

كما سلط العميد حاتم صابر الضوء على نماذج من بطولات أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وأوصى الحاضرين بأن يتخذون من هؤلاء الأبطال قدوة ومثل في التضحية والفداء.

وحضر الندوة الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عزت سلامة أستاذ القانون المدني بالكلية ومئات من طلاب الكلية من شعبها وفرقها المختلف.