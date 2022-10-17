عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعقد ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

حقوق عين شمس تعقد
حقوق عين شمس تعقد ندوة حول ذكرى انتصارات حرب اكتوبر

عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس بمدرج الاحتفالات ندوة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية وأشار إلى مفهوم الأمن القومي المصري وأهمية التسلح بالعلم والعزيمة والإيمان مستلهمين من ذكرى انتصار حرب أكتوبر دافعا ومحفزا لتحقيق النجاح والتقدم في حياتنا وفي وطننا مصر، مؤكدا على أنه لا يوجد مستحيل إذا ما أراد الإنسان تحقيق هدفه. 

وقد حاضر في هذه الندوة العميد حاتم صابر ، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات ومستشار رئيس جامعة عين شمس للأمن. 

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول ذكرى انتصارات حرب اكتوبر
حقوق عين شمس تعقد ندوة حول ذكرى انتصارات حرب اكتوبر

وتحدث عميد كلية الحقوق عن ذكرى انتصار اكتوبر وعن التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل استرداد سيناء الحبيبة من يد العدو المغتصب كما أسهب في الحديث عن أنواع الحروب مثل حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ومخاطرها على الشباب وأوضح الطرق والأساليب المتعددة التي يستخدمها أعداء الوطن في تضليل شباب الأمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وحذر جموع الحاضرين من أبنائه وبناته الطلاب من الانسياق وراء هذه الأساليب الشيطانية التي لا تستهدف في النهاية سوى تدمير الوطن. 

كما سلط العميد حاتم صابر الضوء على نماذج من بطولات أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وأوصى الحاضرين بأن يتخذون من هؤلاء الأبطال قدوة ومثل في التضحية والفداء.

 وحضر الندوة الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عزت سلامة أستاذ القانون المدني بالكلية ومئات من طلاب الكلية من شعبها وفرقها المختلف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

أزمات روسيا تتوالى بأوكرانيا.. بوتين يترنح مع فقد جسر القرم ومشكلات الإمداد

الجزار: مصر تمد يد العون لجميع الدول الإفريقية من خلال بروتوكولات تعاون

مستريح الذهب .. زوجان ينصبان على 21 شخصًا في 10 ملايين جنيه بالجيزة

خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي .. تفاصيل

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء الأعضاء ويصفه بـ "الراقي والأفضل"

الوزراء : قفزة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروعات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنصيب إيجون.. ماذا حدث في الحلقة قبل الأخيرة من House of the Dragon

الأسوأ على الإطلاق.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد

ملابس شبابية.. عصام الحضري وزوجته في رحلة خاصة علي البحر.. شاهد

بعد العمرة.. ضرة بوسي تظهر بالحجاب رفقة أطفالها

فيديو

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

مزق روشتة أستاذ الأورام.. طبيب يتسبب في وفاة مريضة سرطان| فيديو جراف

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ