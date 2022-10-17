مياه أسوان: قضايا المناخ أولويات المرحلة القادمة

أكد العميد مهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه بمناسبة فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى انطلقت فعالياته بمشاركة 70 دولة وبحضور أكثر من 1000 مشارك ، و66 منظمة دولية.

والذى يهدف هذا العام إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

قال أبوزيد : إن مقولة "المياه هي الحياة " لم تأتي من فراغ أو من قبيل الترف الفكرى ، خاصة مع ندرة هذا المورد مع الزيادة السكانية الكبيرة على مستوى العالم و تعاظم فرص التنمية به، ومحاولة البعض الاستحواذ على منابعه ومجرى تدفقه، الأمر الذي جعل العديد من الدول تعطى قضايا المياه اهتماما ملحوظا، ولم تكن مصر يوما بمعزل عن هذه القضية أو غائبة عنها إدراكا منها ومن قيادتها السياسية أن موضوع المياه أمن قومى وقضية حياة وأحد الضروريات الملحة للفرد والمجتمع وعمليات التنمية به.



وأضاف: "من هنا كان لهذه الفلسفة وهذا التوجه صدى واضح لدى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر ممثلا فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة وعليه فقد تم وضع العديد من السياسات والآليات بالتوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديث فى الكشف عن مصادر تسريب المياه بالشبكات والخطوط، وكذلك الصيانة الدورية والطارئة، والتحرك الفوري من جانب فرق الصيانة فى حالات الإبلاغ عن كسر بالشبكة، وكان أيضا هناك الجانب التوعوي الذي تقوم به إدارات التوعية فى توعية المجتمع وفئاته وشرائحه المختلفة بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من أشكال وصور الإهدار المختلفة.

وتابع أنه مع تلك الجهود كانت هناك ولاتزال جهود أخرى فى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى فى العديد من الأغراض المناسبة وذلك بالتوسع فى أنظمة المعالجة الثلاثية وفقا للمعايير العالمية