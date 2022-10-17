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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة.. روسيا تتوعد إسرائيل بسبب أوكرانيا

ائب رئيس مجلس الأمن
ائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري مدفيديف

وجه مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، تحذيرا قويا لإسرائيل من إمداد  أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسي، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي،  دميتري مدفيديف، خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة ومتهورة للغاية، مؤكدا أنها ستدمر جميع العلاقات بين الدولتين.

وقال مدفيديف: "أنا حتى لا أتحدث عن أن المسوخ من بانديرا، كما كانوا نازيين لا يزالون كذلك..يكفي فقط النظر إلى رموز أتباعهم المعاصرين.".

وهدد قائلا: " إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإن تعلن إسرائيل، بانديرا وشوخيفيتش بطلين لها".

ويشار إلى أن ستيبان بانديرا ورومان يوسيفوفيتش شوخيفيتش، شخصيتان أوكرانيتين تعاونتا مع الاحتلال النازي بين عامي 1941 – 1845، وارتكبتا مذابح ضد المواطنين السوفييت وخاصة اليهود.

وفي وقت سابق، أعرب وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، عن رأي مفاده أن على إسرائيل أن تبدأ في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد ظهور معلومات حول إمداد إيران بالصواريخ البالستية إلى روسيا.

ومنذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تزود إسرائيل كييف بالمساعدات الإنسانية وكميات محدودة من معدات الحماية لموظفي خدمات الطوارئ المدنية.

وقد أفادت الإذاعة الإسرائيلية "كان"، امس الأحد، نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست"، تسليم متوقع لصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.

وبحسب المخابرات الأمريكية التي استشهد بها صحفيون، فإن هذه دفعة من صواريخ فتح 110 وذوالفقار القصيرة المدى القادرة على إصابة أهداف على مسافة 300 و700 كيلومتر. ويذكر أن إيران تستعد أيضًا لتزويد روسيا بطائرات مسيرة إضافية.

أكدت إيران اليوم، الاثنين، أنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

أطماع سياسية .. إيران تكشف حقيقة تزويدها روسيا بطائرات مسيرة للهجوم على أوكرانيا

عقوبات غربية تنتظرها.. الاتحاد الأوروبي يبحث أدلة تورط إيران في الحرب الروسية

ووفقا لتقارير إعلامية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران بطائرات مسيرة لروسيا لها أطماع سياسية وتعممها مصادر غربية".

وأضاف: "لم نوفر أسلحة لأي جانب من الدول المتحاربة".

وقبل قليل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة ملموسة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال بوريل، في تصريح صحفي لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "سنبحث عن أدلة ملموسة بشأن تورط إيران في دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا"، مضيفا أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.

وقد يقرر الاتحاد الأوروبي التحرك نحو فرض عقوبات جديدة على إيران بشأن هذه المسألة، وفقا لدبلوماسيين مشاركين في التحضير للمحادثات بين الوزراء، رغم أنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات مفصلة اليوم الاثنين.

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