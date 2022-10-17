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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شبكة عالمية في الذكاء الاصطناعي.. مصر تشارك بفعاليات مؤتمر الأسبوع العالمي للفرانكفونية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي تُنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة عدد من الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.
 

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ويتزامن إقامة فعاليات أسبوع الفرانكوفونية العلمية ومن قبلها انضمام مصر لمجلس إدارة الوكالة وتخصيص مكتب للوكالة بجامعة القاهرة، مع انتهاء الأعمال الإنشائية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الأمر الذي يُسهم بفاعلية في إيفاد الدارسين المصريين إلى الجامعات الفرنسية، من خلال توفير سكن  للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء العاصمة باريس لإقامتهم ورعايتهم طوال مدة البعثات، فضلًا عن تعزيز التعاون ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين البلدين.
 

كما تتضمن فعاليات الأسبوع والتي تناقش العديد من القضايا الهامة  منها عقد عدة ورش:

- ورش عمل في مجالات مختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر.
- ورش عمل خاصة باللقاءات الدولية.
- ورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية".
- ورشة عمل حول "الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية" 
- ورشة عمل خاصة بإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي.
- ورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة (نادي الشباب الفرانكوفوني) والذي يعُد الأول من نوعه.
- يتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية. 
 

ويشارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس بمشاركة نحو 30 وزيرًا؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من "البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكوفونية"، والذي تم إطلاق فكرته خلال المؤتمر الوزاري الخامس الذي عُقد في بوخارست في شهر سبتمبر 2021، حيث قامت الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بعمل تجميعي للتوصل إلى مشروع متكامل.
 

الجدير بالذكر أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF أنشئت عام 1961، وتعُد من أولى المنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم 1000 مؤسسة عضو من 118 دولة، كما أنها تُعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المُباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مُهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمُجتمعات، من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة، كما أن هذا الأسبوع يعُد هو الثاني من نوعه، وقد سبق وأن أقيم الأسبوع الأول خلال شهر سبتمبر 2021 في بوخارست .

وتتمثل رؤية الوكالة وخطتها الاستراتيجية من 2021 إلى 2025، في تنمية الدبلوماسية العلمية وتوسيع قاعدتها من خلال دعم وتعزيز العلاقات بين وزراء التعليم العالي في الدول الأعضاء، وكذلك نشر مفهوم الفرانكوفونية العلمية وتوفير الأدوات اللازمة لتفعيلها.

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