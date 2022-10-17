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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

صدى البلد

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أبناء سوهاج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 12 سنة، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 1100 لاعب  ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

 

وأوضح محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن اللاعبين الفائزين في المسابقة كل من اللاعب مروان الأسد مواليد ٢٠١١ لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج بمرحلة الناشئين، بالمركز الأول، والميدالية الذهبية بالبطولة وزن ٣٣ ك.

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كما فاز اللاعب مروان خليفة بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن ٣٠ ك، وفاز اللاعب مروان يحيي بالمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن ٥٠ ك، وكذلك فازت اللاعبة رحمه إسماعيل بالمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن +٦٢ ك.

 

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لأنشطة الشباب والرياضة بالمحافظة، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة للمشاركة في كافة الفعاليات المحلية والدولية.

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