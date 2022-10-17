جامعة سوهاج تنعى طالب كلية الطب

نعت إدارة جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، الطالب أحمد السيد امين عبد المنعم بكلية الطب بالفرقة الخامسة، والذي قضى نحبه في حادث آليم منذ قليل، بمنزل اسرته بمركز اخميم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطالب كان يؤدي خلال الفترة الحالية امتحاناته في الفرقة الخامسة وانتهي من تأدية امتحانات مقرر الأمراض الباطنة التحريرية، مضيفاً انه خلال السنوات الماضية كان ضمن الطلاب المتفوقين.

جامعة سوهاج

حصل بالفرقة الأولى علي تقدير عام جيد جيداً، والفرقة الثانية تقدير امتياز، واجتاز الفرقة الثالثة من خلال تقديم أبحاث نظراً لجائحة كورونا، وبالفرقة الرابعة حصد تقدير عام امتياز.

إذ تتقدم إدارة الجامعة والكلية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب الفقيد، وأن يتقبله الله برحمته وغفرانه ، ويلهم أهله الصبر والسلوان.