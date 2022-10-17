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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة للتهدئة.. الولايات المتحدة تطرح التفاوض مع روسيا للحد من التسليح

جو بايدن وفلاديمير
جو بايدن وفلاديمير بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض سريعا مع روسيا بشأن صيغة جديدة للحد من التسلح القائم في الصراع بين موسكو وأوكرانيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون، السبت 15 من الشهر الجاري، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن المساعدة تأتي "في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا" و"الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية" على حد تعبيره.

وأضاف البنتاجون في بيان منفصل، أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 18,3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاجون.
 

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