الجامعة الأمريكية تنظم معرضًا فنيًا مع وزارة الثقافة عن الفنانة جاذبية سري

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الثقافة، الأحد المقبل معرضا فنيا لتخليد ذكرى الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري التي كانت عضواً في هيئة التدريس بالجامعة.

ويقام المعرض في مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك ويتضمن مجموعة اللوحات الخاصة التي تقتنيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الثقافة والتي تعتبر المجموعتين الأكبر لجاذبية سري والأكثر خصوصية في حياتها الفنية التي تمتد على مدى سبعين عامًا، يضم المعرض أيضاً باقة منتقاة من المقتنيات الخاصة.

ويفتتح المعرض، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ولفيف من الوزراء والسفراء إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والفنانين والنقاد.

جدير بالذكر أن الفنان إيهاب اللبان مدير مركز الفنون هو قوميسير المعرض، كما تعمل الدكتورة نجلاء سمير المشارك رئيس قسم التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كمستشار للمعرض من جانب الجامعة.

وأقامت سري، على مدار مشوارها الفني، 68 معرضا فرديا لأعمالها في مصر والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية كما تم عرض أعمال لها في مزاد دار كريستيز، دار مزادات الفن الشهيرة في دبي بالإضافة إلى ذلك، تم عرض العديد من أعمال سري الفنية في مؤسسات بارزة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المتحف الوطني لفنون المرأة في واشنطن، ومعهد العالم العربي في باريس. سري أيضا هي أول فنانة مصرية تعرض أعمالها في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحرص على رعاية فن جاذبية سري التي عهدت إلى الجامعة بمجموعة من أفضل لوحاتها المتميزة على عدة مراحل. فبدءً من منتصف السبعينات من القرن الماضي تبرعت سري للجامعة بجدارية طولها 10 أمتار تحمل عنوان "الحياة على ضفاف النيل،" كما تبرعت عام 2008 بمجموعة أخرى من لوحاتها المكونة من 16 لوحة تمثل الحقب الزمنية المختلفة في مشوارها الفني وتبرز مساهمتها في حركة الفن المعاصر في مصر وسيتم عرض معظم هذه اللوحات في المعرض احياءً لذكراها.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءًا من يوم الأحد، 23 أكتوبر، 2022؛ الساعة 8:00 مساءً، حتى 23 ديسمبر، 2022؛ من 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساء ما عدا الجمعة.

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