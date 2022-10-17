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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من بوتين للغرب.. رصد غواصة "يوم القيامة" الروسية قرب حدود الناتو

رصد غواصة يوم القيامة
رصد غواصة "يوم القيامة" الروسية قرب حدود الناتو

شوهدت غواصة “يوم القيامة” بيلجورود K-329 الروسية المسلحة بطوربيدات نهاية العالم كامنة على بعد 270 ميلا فقط من حدود حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وشوهدت الغواصة الروسية راسية في ميناء في سيفيرودفينسك بالقرب من القطب الشمالي الروسي فيما ينظر إليه على أنه أحدث تحذير من بوتين للغرب.

ووفقا لخبير الدفاع إتش آي ساتون، يعتقد أن الغواصة “عادت بعد فترة من العمل في بحر بارنتس، شمال شبه جزيرة كولا الروسية”.

ويقال إن الغواصة بيلجورود يمكن أن تؤدي إلى موجات تسونامي مشعة والقضاء على سواحل العدو باستخدام طوربيد “بوسيدون”.

وبينما يواصل بوتين غزوه الهزيل لأوكرانيا، هناك مخاوف من أن يكون طوربيد روسيا العملاق القادر على حمل رؤوس نووية جاهزا للرد.

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