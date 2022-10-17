روسيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية.. وتكشف تفاصيل الحادث

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 أخرين بعد تحطم طائرة عسكرية روسية في مبني سكني في ييسك.

وارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة عسكرية روسية إلي 3 أشخاص، ويعتقد الأطباء أن حالة ثمانية مصابين، بينهم طفل، خطيرة.

وكتبت آنا منكوف، نائبة حاكم كراسنودار، علي “تلجرام”: “حتي هذه اللحظة، هناك 10 جرحى، من بينهم ثلاثة أطفال. وحالة ثمانية مصابين، بينهم طفل، خطيرة إذ تسمموا بسبب الحريق. نُقل الجميع إلى المستشفى”.

وفي وقت لاحق، أبلغت وزارة حالات الطوارئ عن 21 إصابة.

وفي وقت سابق، قال كبير الأطباء في مستشفى منطقة ييسك المركزية، ميجران جريجوريان، إن أن حوالي 19 إصابة، من بينهم أربعة في حالة خطيرة.

وتم توضيح وجود ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات بينهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، بتحطم طائرة عسكرية روسية بمدينة ييسك غرب البلاد.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى اصطدام المقاتلة الروسية بمبنى سكني بمدينة ييسك في جنوب غرب البلاد.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن الطيار يبدو أنه قفز من الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالمبنى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة العسكرية التي تحطمت في ييسك من طراز سوخوي-34 ، وكانت في مهمة تدريبية.

وحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب تحطم الطائرة هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.

