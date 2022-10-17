وفاء عامر: أشارك في دروس دين.. وأرفض كلمة التوبة عن الفن

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على برنامج البخت المذاع على قناة الشمس، وكشفت فى الحلقة عن حضورها بعد دورس الدين التى كانت تنظمها الفنانات المحجبات عام 2004.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إنها استفادت من حضور تلك الدروس فى العديد من الأمور ، ولكنها ترفض كلمة التوبة عن التمثيل.

وتابعت وفاء عامر خلال الحلقة، قائلة: أرفض أن يكون التمثيل بمثابة شماعة يعلق عليها البعض أخطائهم ، والفن شىء راقي.

وأضافت وفاء عامر: لو ارتديت الحجاب فلن يراني الجمهور على الشاشة، وسوف احتجب عن الظهور.

وتضيف وفاء عامر: ليس من الطبيعي أن يقوم أي شخص بإهانة الفن ومهاجمته وسب زملائه بعد الاعتزال، فهذا الأمر مرفوض بالنسبة لي.

وتابعت قائلة: سعدت بعودة عدد من الفنانين إلى الفن مرة أخري مثل صابرين وغيرهن.

وفاء تعلق على انفصال آيتن عامر :

وعلقت الفنانة وفاء عامر لأول مرة على قرار انفصال شقيقتها آيتن عامر من مدير التصوير محمد عز، قائلة: إن كل شىء قسمة ونصيب ولن أعلق على هذا الأمر.

وتابعت وفاء عامر، قائلة: محمد عز شخص جيد، وأتمنى له السعادة.

وعن السؤال حول عودتهما مرة أخري، قالت وفاء عامر: "هم مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".