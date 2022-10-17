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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة طاقة متوقعة.. ألمانيا تعلن تمديد عمل محطاتها النووية الثلاث الأخيرة

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعلن مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أن برلين ستبحث عن الأسس القانونية اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى أبريل القادم، وسط أزمة طاقة متوقعة هذا الشتاء.

وكانت الحكومة قد وافقت سابقا على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكان مصير محطة إيمسلاند النووية الواقعة في شمال ألمانيا قد أثار سجالا بين شريكي شولتس في الائتلاف الحكومي، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالي بشأن إبقاء المحطة في الخدمة.

وأخفقت جولات محادثات عدة عُقدت في الأيام الأخيرة في إيجاد حل للخلاف، وأشار بيان شولتس الصادر الإثنين إلى أنه اتّخذ القرار لكسر الجمود.

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وجاء في بيان، أن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط، يستخدم صلاحياته بصفته المستشار لإصدار أمر توجيهي.

وكانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

المانيا ميركل المحطات النووية اوروبا الشتاء برلين

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