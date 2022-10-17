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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة "كذب"

كارين جان بيير المتحدثة
كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض

وصفت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، نفي إيران تزويد روسيا بالمعدات العسكرية، بأنها أكاذيب.

ويأتي هذا -حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- بعد الهجمات الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي وصفها الجانب الأوكراني بأنها نُفذت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وقالت المتحدثة إن التقارير الواردة من كييف وثقت استخدام مسيرات من طراز "شاهدـ136" الإيرانية وهي تضرب المدينة.

وأضافت المتحدثة، في تصريحات للصحفيين: "نحذر منذ يوليو الماضي من أن إيران تخطط لبيع طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وهناك أدلة متعددة لاستخدامها من قبل روسيا ضد أهداف عسكرية ومدنية هناك".

وتابعت أن "هناك تقارير تفيد بأن إيران تدرس بيع المزيد من الأسلحة التدميرية لدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، بينما تزعم طهران أنها تعارضه".
 

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