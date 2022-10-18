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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بارتفاع إنتاج نفط بيرميان في الولايات المتحدة لمستوى قياسي بنوفمبر

النفط
النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في برميان في تكساس ونيو مكسيكو ، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة ، بنحو 50 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 5.453 مليون برميل يوميًا في نوفمبر. تقرير إنتاجيتها يوم الاثنين.

توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في أحواض النفط الصخري الرئيسية بالولايات المتحدة من المقرر أن يرتفع بنحو 104 آلاف برميل يوميا إلى 9.105 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

في باكن في نورث داكوتا ومونتانا، توقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج النفط 22 ألف برميل يوميا إلى 1.190 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني ، وهو أكبر عدد منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

في إيجل فورد في جنوب تكساس ، سيرتفع الإنتاج 18 ألف برميل يوميًا إلى 1.226 مليون برميل يوميًا في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

سيتزايد إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أحواض الصخر الزيتي الكبيرة بمقدار 0.6 مليار قدم مكعب في اليوم (bcfd) إلى مستوى قياسي بلغ 95.1 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر ، حسب توقعات إدارة معلومات الطاقة.

في أكبر حوض للغاز الصخري ، أبالاتشيا في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا ، سيرتفع الإنتاج إلى 35.7 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ أن سجل 36.0 مليار قدم مكعب في اليوم في ديسمبر 2021.

كما سيرتفع إنتاج الغاز في منطقتي برميان وهاينسفيل في تكساس ولويزيانا وأركنساس إلى مستويات قياسية بلغت 21.1 مليار قدم مكعب في اليوم و 16.1 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر على التوالي.

 

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