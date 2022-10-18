فرحات: الرئيس الصينى أمام اختبار مهم في العلاقة مع أمريكا

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس الصينى غير فى الخطاب الصينى وفى الأدوات، ومراجعة الكثير من السرديات الصينية.

وأوضح خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز"،:" الرئيس الصينى الحالى أجرى مراجعة لتوجهات الدولة ودخل بقوة فى مسألة الصراع على قمة النظام الدولى.

وأضاف فرحات:" فى عهده تم تدشين أول قاعدة عسكرية فى الخارج فى جيبوتى، مضيفا:" الرئيس الصينى أمام اختبار مهم وهو مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بداية كوفيد 19 هى بداية الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية".