خبير: مناورات الردع النووى للناتو أجريت على مقربة 1000 كيلو من روسيا

قال أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن المناورات التى حدثت للردع النووى من قبل الناتو "14 دولة" على مقربة 1000 كيلو من روسيا فوق بلجيكا وبريطانيا.

وأوضح خلال حواره بقناة "إكسترا نيوز"،:" من وجهة نظرى الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة حتى عام 2023 لأن المجتمع الدولى وخاصة أوروبا لن تتحمل كثيرا، وذلك بدليل حجم الخلافات التى حدثت داخل أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكمل:" هناك شعور لدى القادة والدول العربية أن الخطر كبير فى المنطقة والعالم، واعتقد أن هذه القمة لديها مجموعة من القرارات بالغة الأهمية.