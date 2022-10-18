1000 مواطن يستفيدون من قافلة جامعة عين شمس التنموية لحلايب وشلاتين.. صور

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية .



وتم تقديم الخدمة الطبية المجانية ل٩٥٢ مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة عيادة الأمراض النفسية والعصبية وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي.

وأوضحت الجامعة أنه تم إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً ل٩٠٠ مستفيد، من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل ٣٥ حالة لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً، وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب.



وتحت إشراف عام الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، وخلال اليوم الأول لانطلاق فاعليات القافلة، أجرى سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة جولة تفقدية داخل مقر القافلة والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



كما تفقد أعمال فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث قامت إدارة تعليم الكبار بالشلاتين بإجراء اختبار تحديد مستوى لستة دارسين.



وفي مدينة حلايب تم تنظيم عدد من حملات التوعية للمحاضر والمدرب الدولي د. طارق عبد الفتاح حول أمراض الخريف والشتاء وطرق الوقاية منها و التنمر والمسئولية الإجتماعية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، حتى ٢٠ من أكتوبر الجاري ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.