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أخبار البلد

انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. الزراعة تكشف القصة الكاملة لحل أزمة الأعلاف

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش بموقع صدي البلد

أزمة حقيقية شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن ، وهى إعدام الكتاكيت مما أدي إلي إثارة غضب المواطنين ، وأرجع المربيين ذلك إلي نقص الأعلاف ، وعدم توافرها ، إلي أن تدخلت الحكومة المصرية بقوة لحل تلك الأزمة سريعا والافراج عن الأعلاف لإنقاذ صناعة مصرية من الانهيار .
 

وأكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة،  أننا لدينا صناعة كبيرة ومتأصلة بالمجتمع المصري وهى صناعة الدواجن  ، وتصل الاستثمارات فيها إلي 100 مليار جنيها ، ونحتاج إلي تنمية هذا المجال لتوفير المزيد من الإنتاج أمام المواطنين ، وذلك يحتاج إلي توفير احتياجات المربيين.

 

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كيف حدثت أزمة الأعلاف؟

وأوضح "القرش" خلال استضافته بموقع "صدى البلد " ، أن مصر دولة فى وسط العالم وتتأثر بالأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرت تأثير واضح على نسبة الاستيراد من الخارج ونحن نستورد 70% من احتياجاتنا من الأعلاف ، كما تعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للأعلاف ومن هنا جاءت .

الاهتمام بالزراعة التعاقدية 

وأشار "معاون وزير الزراعة" إلي أننا نحتاج إلي زيادة الإنتاج لتأمين احتياجات المواطن المصري لذا قدمنا مجموعة من الاستثناءات وقمنا بمجموعة من الإجراءات من أجل توفير الأعلاف للدواجن .

تخصيص 44 مليون دولار لشراء الصويا

وأضاف أن العالم متأزم ولدينا أزمات متكررة لذا كان لابد من الاهتمام بالزراعة المحلية للأعلاف فكان الاهتمام بالزراعة التعاقدية على الذرة والصويا ، كما أنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وتم الاتفاق على تخصيص 44 مليون دولار لشراء الصويا ، خاصة أن الصويا كانت غير متوفرة حتى نوفر 122 ألف طن صويا تدخل إلي مصر . 

توفير كوتة دولارية

ونوه إلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة توفير "كوتة" دولارية لتوفير الأعلاف بشكل مستمر ، كما وجه بضرورة تقنين أوضاع الأعلاف وعرضها عليه بشكل أسبوعي لتوفير احتياجات منتجى الدواجن مما يؤكد الاهتمام من الدولة بدعم صناعة الدواجن.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات التي قامت بها الدولة تؤدي إلي انخفاض واضح فى أسعار الدواجن والبيض ، كما أنه سيكون الإنتاج متاح ومتوفر ، وفى نفس الوقت سيتم دعم مربي ومنتجى الدواجن وذلك لتحقيق التوازن .

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البيضاء: بين 32-34 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و38 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة ،  كما أنه يصل إلى 42 و43 في بعض المناطق.

الدواجن البلدى :  بين 51- 52 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 46 و 50

الأوراك : بين 40- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85- 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء: 22 -23 جنيها في المزرعة و بين 25-26 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

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