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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيبة المعلم في خطر| 6 وقائع ضرب للمدرسين والمديرين بالمدارس حتى الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت المدارس منذ بدء الدراسة في العام الدراسي الحالي 2022/2023، عددا من وقائع الاعتداء على المعلمين ومديري المدارس.

ففي الإسكندرية، تعرض المعلم “ع. م”، بمدرسة الحضرة الابتدائية التابعة لإدارة محرم بك التعليمية، للتعدى بالضرب من قبل ولى أمر أمام الطلاب داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي الجيزة، تعرض معلم ومدير مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية أبو غالب التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية محافظة الجيزة، للاعتداء من قبل ولى أمر ونجله، وعدد من أصدقائهما، بعد أن سعى المعلم لتطبيق شروط السلامة بعدم خروج التلاميذ بالصفوف الأولى إلا مع أسرهم، ومنهم ابن الشخص المعتدى، الذى رفض هذا الإجراء وقام هو ونجله بإحضار عدد من أصدقائهم يعملون فى صالة ألعاب رياضية والتعدى على المعلم ومدير المدرسة بالضرب.

وفي أسيوط، تعرض “ح. ب”، معلم بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، للتعدى عليه بآلة حادة من قبل طالب داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الطالب قام برفع آلة حادة على المدرس، وتدخل على الفور بعض المعلمين من المدرسة وسيطروا على الطالب.

وفي سوهاج، تعرض “م. ا”، مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية، لعدة طعنات مع بداية طابور الصباح أمام الطالبات وأسرة التدريس بالمدرسة من قبل إداري بالمدرسة، سددها له بسكين من الخلف والأمام وفي أماكن متفرقة من جسده، وتم السيطرة على الجاني وتسليمه للشرطة وإبلاغ إدارة ومديرية سوهاج التعليمية وأمن سوهاج، وتم نقل مدير المدرسة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي حلوان، تعرضت مديرة مدرسة الشيماء التابعة لإدارة التبين التعليمية وبعض المعلمات لاعتداء من قبل ولية أمر .

وفي المنيا، تعرضت “ع. ا”، مديرة مدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة بني مزار التعليمية، بالضرب من قبل ولية أمر، وبناءً على ذلك قامت بتحرير محضر لإثبات الحالة بقسم شرطة بني مزار ، حيث قامت ولية الأمر باقتحام المدرسة بعد منعها من الدخول قبل مواعيد الرسمية لأولياء الأمور، وتعدت بالضرب على وجه مديرة المدرسة.

 

مناشدة عاجلة من نقيب المعلمين

وطالب نقيب المعلمين، خلف الزناتي، بحماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس، وضبط عملية دخول أولياء الأمور إلى الفصول ومنع التعدى على المعلمين.

وشدد "الزناتى" على ضرورة استصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء العمل.

 

وزير التعليم: مهتمون بالحفاظ على هيبة المعلمين في المدارس 

 أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، مشددا على اهتمام الوزارة بالحفاظ على هيبة المعلم في جميع مدارس مصر هذا العام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم رسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

كما شدد وزير التربية والتعليم على تطبيق لائحة الانضباط ضد الطلاب المشاغبين في المدارس.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة بوضع عبارتي “قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا” و"نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع"، في مكان ظاهر بجميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على بدء عام دراسي منضبط في جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي واعتزازا برسالة المعلم السامية وتقديرا لدوره في بناء المجتمع وتشكيل وعيه وأسسه القويمة.

وقال  وزير التربية والتعليم إنه في الاحتفال بعيد المعلم نهاية الشهر الجاري، سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة خلال الاحتفال، والإعلان عن مبادرة "أنا المعلم" والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات للمعلم، حيث سيتم تسجيل نقاط  للمعلمين وفقًا لكفاءتهم في أداء عملهم، وتحويل هذه النقاط إلى "سند المعلم" تمنحه تخفيضات كبيرة عند شراء مستلزماته.

وأضاف: “تعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية الدائمة لهم، لأنهم مسئولون عن إعداد أبنائنا الطلاب للمستقبل، وليكونوا قادرين على إدارة وإنتاج المعرفة، والمنافسة عالميًا، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني”.

قرار عاجل من تعليم البحيرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه حرصا على هيبة المعلمين، خاصة بعد تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين في المدارس هذا العام، فقد تقرر أنه في حالة الاعتداء على أي معلم، سيتم تطبيق لائحة الانضباط وعرض الأمر على مجلس أمناء المدرسة للنظر في نقل الطالب فوراً.

المدارس المعلمين الاعتداء الطلاب الدراسة

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