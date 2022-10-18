عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ليلى إسكندر تطالب بتشريع إعفاءات للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة

ليلى إسكندر
ليلى إسكندر

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة سابقا، أن تحدى المخالفات مشكلة معقدة لأنها تخص الصحة العامة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة أن لها بعدا اجتماعيا، حيث توفر فرص عمل للشباب.

وقالت “إسكندر”، خلال مؤتمر صحفى حول نظام إدارة المخالفات والطاقة المتجددة والمستدامة، اليوم الثلاثاء: “لم نعد تستخدم مصطلح التغيرات المناخية، وأصبحت تسمى العداله المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة”.

وشددت على ضرورة تحديد مسئولية الشركات فى هذا الإطار ، حيث لا بد من النظر إلى كل ما يخرج من الأرض على أنه من الأصول الثابتة وليست المتغيرة، مشيرا إلى أنه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذى يجب معه الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأضافت أنه لا بد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الأصول المستدامة.

وأشارت إلى بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة، وهى استبدال الوقود الأحفورى بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تحسين كفاءة العمليات الصناعية والأساليب والأجهزة والمعدات الصناعية.

 بضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس للخرارى باخرى عازله للحرارة، اضافة الى ان ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحه انه لابد من منع ازاله الغابات ووقياتها من الحرائق، وزراعه غابات جديدة.

كما شددت على ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الإنتاج الحيوانى، وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثانى أكسيد الكربون.

وطالبت بتحفيز المزارعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.

تدوير المخلفات الطاقة المتجددة المخلفات الزراعية فرص عمل للشباب الأصـول الثـــابتــة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مؤيد اللامى: اتحاد الصحفيين العرب سيعمل على تحديد علاقاته مع المنظمات الدولية

النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

بسبب أوروبا.. تحذيرات من انقطاع الكهرباء بـ أمريكا في فصل الشتاء

بعد إنضمامها للبحرية..تعرف على مميزات الفرقاطة العزيز من طراز ميكو 200

مجلس النواب يحدد شروط السماح للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب

قيمتها 2.5 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحث العراق على استرداد الأموال المختلسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

سهير جودة تكشف أسرار "الستات" لـ صدى البلد.. صور

لما مزاجك يبقى حلو.. رضوى الشربيني في إطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة مبيعرفوش يمثلوا

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ