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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مجلس النواب يحدد شروط السماح للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشروط الواجب توافرها في مستورد السيارة المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، وكذلك مواصفات السيارة المراد استيرادها.

وتنص (المادة ٢) من مشروع القانون على: يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في

سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

فيما نصت (المادة 3) على:
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع . 

مجلس النواب حنفى جبالى إقامة قانونية حساب بنكي

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