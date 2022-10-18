تعيين حسين درويش قائماً بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، تعيين الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، للشئون الفنية والإدارية، للقيام بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث خلفاً للدكتورمحمد محمود هاشم الذى انتهت فتره رئاسته للمركز.

صدر القرار لمدة عام، أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة أيهما أقرب.

جدير بالذكر أن الدكتور حسين درويش تولى منصب نائب رئيس "المركز القومي للبحوث" للشؤون الفنية منذ نوفمبر عام 2018 ورئيس مجال وحدة الاستشارات والاختبارات الجيوميكانيكيه والحراريه والمعاملات الهندسيه (وحدة ذات طابع خاص). والمشرف العام على شبكة المعامل المركزية ومراكز التميز منذ 2015م. والمشرف على اللجان العلمية الدائمة ومجلس الجوائز منذ 2018.و رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والإبتكار والتنمية الصناعية

وقد أشرف على العديد من الرسائل العلميه كما حصل سيادته على العديد من الجوائز.