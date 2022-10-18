القومي للبحوث: نسعى لايجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها

أصبحت التغيرات المناخية الشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر قبل انطلاق مؤتمر المناخ 2022 للمرة الأولى في مصر، بينما يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات استعدادا للمؤتمر في جميع المجالات والمحاور العلمية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف شعلان ، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن هناك 7 محاور تمت مناقشتها خلال فاعليات المعهد استعدادا لمؤتمر المناخ واحدها محور الصحة فقد تم العمل عليه من خلال جزئين من بينها اسباب حدوث التغيرات المناخيه، بينما السبب الثاني هو التكيف مع هذه التغيرات وتقليل آثارها.



وأضاف " شعلان " لـ صدى البلد " أنه تم مناقشة أيضا كيفية الاستعداد لها وخطة العلاج، مشيرا إلى أن هناك العديد من أشكال التلوث التي تؤثر على صحة الإنسان مثل تلوث المياه يؤدي إلى تأثير مباشر على صحة الإنسان وغيره من التغيرات المناخية التي تؤثر من بينها الغذاء كما يوجد الفيروسات وخريطة الحشرات ناقلات الأمراض.



وأشار إلى أن المؤتمر يعد حدث هام في مصر كما أنه يساعد على رفع الوعي لدى المواطن المصري ولأن المؤتمر يعقد لدى مصر وبالتالي ينشر الوعي بالقضية بطريقة غير مباشرة، ولكن الجميع يتوقع نجاح المؤتمر وذلك يعطي قوة لمصر وسمعة دولية كبيرة جدا .