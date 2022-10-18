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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

بطاقة التموين
بطاقة التموين

استخراج بطاقة تموين  أو بدل فاقد وبدل تالف أمور تشغل المواطن المصري الذي يبحث عن حقه في الحصول على مواد التموين.

 

كشفت مي مصطفى محمود، مسئول خدمات البطاقات الذكية في مركز خدمات التموين المميز بالشرقية كيفية استخراج بطاقة تموين .

 

أوضحت أن المواطن يستطيع الحصول على خدمات البطاقة التموينية سواء  بدل فاقد أو بدل تالف وضم الزوجة أو فصل فرد للسفر.

وأيضا تفعيل البطاقة واستعادة الرقم السري.

 

10 دقائق

 

استخراج بطاقة تموين وأوضحت مى مصطفى أن الحصول على هذه الخدمات لا يستغرق أكثر من 10 دقائق على السيستم.

وذلك من خلال موقع دعم مصر بأوراق مطلوبة وخطوات بسيطة.

ويتم تنفيذ الطلب في مدة لا تتجاوز 15 يوما .

استخراج بطاقة تموين ويستطيع المواطن الحصول على هذه الخدمات دون التقيد بحيز جغرافي لأن المنظومة مميكنة.

 وأضافت مي أنه لا يوجد الآن إضافة مواليد ولكن باقي الخدمات متاحة.

ولمعرفة المزيد حول استخراج بطاقة تموين والأوراق المطلوبة والخدمات المقدمة.. تابع الفيديو جراف التالي:

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مي مصطفى محمود البطاقة التموينية 15 يوما

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