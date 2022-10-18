هل يتم إلغاؤه؟.. وزير التعليم يتحدث عن التابلت تحت قبة البرلمان.. تفاصيل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إننا لا نستطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: استغلاله في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكد وزير التعليم، أن الناجحين في المسابقة الأخيرة سيحصلون على دورتين تدريبيتين وفي حال اجتيازهم يتم استكمال إجراءات التعيين ولمدة سنتين، وفي حال عدم الكفاءة قد لا يكمل التعيين.

وحول أزمة أساسي 2014 بالنسبة للمعلمين والذي يتم عليه حساب العلاوات، أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يخص الوزارة وليس لها يد فيها، مشيرا إلى أن هذا الملف بيد وزارة المالية.

وأشار إلى أنه يتم الاهتمام بالتوسع في الإنتاج المدرسي خلال الفترة المقبلة، قائلا: نعمل على هذا الملف بشكل مستمر.

وقال الوزير: سلامة وأمن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا، وخالص عزائنا لأسرهم وأنا أب قبل أن أكون وزيرا.

ملف الدروس الخصوصية

وأوضح أن إسناد ملف الدروس الخصوصية لشركة، الهدف منه الحوكمة وليس ظلم الأسرة، قائلا: ولكن لنرحم الأسرة من المغالاة في الأسعار ولا نحمل الأسرة أي أعباء إضافية جديدة.

وأكد أن اللجان الخاصة بالثانوية العامة من المستحيل أن تحدث مرة أخرى، متابعا: "لن تكون هناك لجان أكابر بعد الآن وسأحاسب أمام المجلس إذا حدث ذلك"، مؤكدا أن الثانوية العامة المقبلة ستكون لها آليات محددة، وسيكون هناك نموذجان للامتحان.

وبشأن المتابعة، أعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك زيارات مفاجئة للمديريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل دور إدارة المتابعة والتقييم بالوزارة.

وطالب مجلس النواب، بمساندته في زيادة الموازنة المخصصة للأبنية التعليمية، لتحقيق المتطلبات الخاصة بكثافة الفصول.