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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزير الشباب يدعم صناع وأبطال فيلم “خمس جولات” صور

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوكيشن تصوير فيلم خمس جولات، أثناء التحضيرات النهائية للفيلم داخل العاصمة الإدارية الجديدة.


وعبر أشرف صبحي، عن سعادته بفكر الفيلم موضحًا إنه يقدم كافة الدعم لكل الأعمال الفنية التي تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصًا رياضة MMA, التي يناقشها الفيلم لأول مرة في السينما المصرية.


ومن جانبه أكد يحيى علام، منتج خمس جولات، أن وزير الشباب والرياضة أعجب بتناول الفيلم معالم القرية الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وأبراز إمكانياتها، مشيرًا إلى أنها تنافس المدن الرياضية العالمية.


وأستئنافت أسرة فيلم "خمس جولات" الأيام الماضية، تصوير مشاهد العمل فى أماكن متفرقة بين “مدينة الشروق”، “والعاصمة الإدارية الجديدة”، وذلك بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى.

 

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، و رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب و تفاصيل "الراب باتلز" و الصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين حيث يشارك فى بطولته ماجد المصري، أدم شرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

خمس جولات فيلم خمس جولات ماجد المصري أدم شرقاوي داليا شوقي

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