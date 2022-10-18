فريدة خالد: منتخب الرماية حقق نتائج مميزة.. والمدينة الأولمبية أبهرت المشاركين ببطولة العالم

أعربت فريدة خالد لاعبة منتخب مصر لرماية البندقية عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العالم للرماية التي تستضيفها مصر علي ملاعب المدينه الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضافت فريدة خلال تصريحاتها : بدأنا الاستعداد للبطولة قبل شهرين مع مدربه روسية جديدة ناتاليا كوزفا تعاقد معها الاتحاد المصري للرماية لاضافة عنصر أجنبي خبرة لينقل ذلك للاعبين بجانب وجود المخضرم أمجد حسين.

وأكملت : رغم عدم تحقيق ميداليات إلا أن معظمنا نجح في كسر رقمه الشخصي وانا نجحت في كسر الرقم المصري والعربي في منافسات الرماية.

واوضحت : مدينة الالعاب الأولمبية رائعة وميدان الرماية علي الخصوص ابهرت اللاعبين من كل أنحاء العالم وأكدوا انهم لم يروا مثلها في أوروبا وبالتأكيد المدينة مؤهلة لاستضافة الاولمبياد .

واردفت : بدأت لعبه الرماية وانا بعمر ١٠ سنوات والتحقت بالمنتخب بعمر ١٤ عاما ومازالت مستمره.

واختتمت فريدة خالد تصريحاتها قائلة : سنستعد للأولمبياد بمعسكرات وبطولات واحتكاكات جديدة الفترة المقبلة .