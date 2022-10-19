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الديهي: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد وصعوبة وصول السلع

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد، مما أدى لصعوبة وصول الكثير من السلع،  خاصة الحبوب من روسيا والاوكرانية، مضيفًا أن مصر تواجه أزمة في سعر الصرف حاليًا نتيجة شح الدولار، معقبًا: "هناك أزمة عالمية أثرت على الاحتياطي النقدي المصري، وأثرت بشكل كبير على الانطلاقة المصرية الاقتصادية".  


ولفت "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  إلى أن  البنك المركزي اتخذ قرارًا للحد من فاتورة الاستيراد، من خلال منع استيراد بعض السلع،  ولكن معظم هذه السلع كانت بمثابة مستلزمات إنتاج لسلع أخرى،  ما أدى لتكدس البضائع في الموانئ .


 ولفت إلى أن  تكدس مكونات الأعلاف في الموانئ، أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة،  وحدوث أزمة في صناعة الدواجن، فقامت الحكومة بالإفراج عن جزء من مكونات الأعلاف، مما أحدث إنفراجة في هذه الصناعة .
 

نشأت الديهي الأزمة الروسية الأوكرانية روسيا الدولار السلع

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