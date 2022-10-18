بايدن يضع نفسه بموقف محرج بسبب خطأ ارتكبه خلال خطاب بالبيت الأبيض|فيديو

وضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه في وضع محرج خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم الاثنين، بعدما نطق التعليمات المكتوبة أمامه بدون قصد للجمهور.

وقال بايدن وهو يحث الأمريكيين على الاشتراك للحصول على قروض الطلاب التي تصل قيمتها إلى نحو 200 ألف دولار، مع الانتباه إلى المحتالين الذين يحاولون جني الأمول من البرنامج الجديد قائلا: "إذا تلقيت أي مكالمات مشكوك فيها يرجى إطلاعنا على ذلك عبر زيارة موقع Reportfraud.FTC.gov".

لكن الرئيس الأمريكي بدلا من أن ينطق اسم الموقع نطق كلمة دوت بأحرفها بالإنجليزية كما هي مكتوبة أمامه في الملاحظات كي يقرأها، وهو ما جعله عرضة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت استطلاعات رأي أن هناك زيادة كبيرة في المخاوف بين الأمريكيين بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد سلسلة من الأخطاء اللفظية والتجوال على خشبة المسرح بطريقة عشوائية.

وقالت صحيفة "واشنطن إكزامينر” الأمريكية: "أظهر الاستطلاع الأخير أن هناك زيادة حادة في المخاوف بشأن صحة بايدن العقلية، والمثير للصدمة أن معظم الزيادة جاءت من الديمقراطيين".

وأضافت: "جاءت كل الزيادة تقريباً الشهر الجاري من الديمقراطيين، إذ قفزت نسبة الذين عبّروا عن قلقهم في شهر أغسطس بشأن صحة الرئيس العقلية من 39٪ وهو رقم مرتفع بحد ذاته، إلى 52٪ في الاستطلاع الأخير".