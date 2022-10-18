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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملتقى المصريين في الكويت: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يوم عيد

سيارات
سيارات

قال هاني كمال ، منسق عام ملتقى المصريين في الكويت ، تعقيبا على قرار  مجلس النواب   اعفاء المصريين بالخارج من جمارك   السيارات   ، إن القرار يعتبر قرارا استثنائيا للمصريين بالخارج ، بعد مطالبات طالت سنوات من المصريين بالخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك ، متابعا : " مجموعة كبيرة من أعضاء الملتقى قدمت شكواها لعدم الاستجابة لهم بالإعفاء " .

وتابع منسق عام ملتقى المصريين في الكويت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن قرار الإعفاء الجماركي على سيارات المصريين بالخارج ولو كان غير مرضي لفترة 4 شهور ، ولكنها خطرو إيجابية واضحة ، مردفا : " الدولة اتحركت بإيجابية وبسرعة جدا وفكرت بره الصندوق وأشعرت المصريين بالخارج بالأدمية وحقوقهم " .

الإعفاء الجمركي للسيارات عيد للمصريين بالخارج 


وأكمل : نتطلع في أن يكون هناك فترة ثانية للقرار .. والقرار هيعمل انتعشا في السوق المصري .. وهتمثل وديعة للدولة .. وهو قانون بصيص أمل محترم .. ونشكر الدولة المصرية وننتظر المزيد .. والقرار عيد للمصريين بالخارج . 

ملتقى المصريين في الكويت برنامج 90 دقيقة هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين في الكويت مجلس النواب جمارك جمارك السيارات

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