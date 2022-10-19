محافظ أسوان: لدينا غرف عمليات للتعامل مع أي مشكلة في دقيقتين

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ إن السيول عام 2010 و2020 في أسوان جعلت المحافظة تنتبه إلى أهمية التعامل مع السيول فور حدوثها، لأن الحسابات الخاصة بالسيول كميتها أو مواعيدها تختلف على أرض الواقع نقوم بعمل محاكاه للمناطق التي حدثت فيها السيول قبل ذلك، والمخاطر التي تعرضت لها ، والعمل على مواجهة المخاطر بالتنسيق مع وزارة الري.

وأضاف اللواء أشرف عطية، خلال مداخله هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد، أن المحافظة قامت بعقد اجتماعات مع كل المعنيين لمواجهة السيول بالإضافة إلى الإطلاع على كل قطاع من قطاعات المحافظة من حيث قدراته والعمل توفير المعدات اللازمة وإمكانية تنفيذ الإجراءات الملائمة لتفادي أي مشاكل من جراء سقوط السيول.

وأوضح محافظ أسوان ، أن المحافظة تقوم بتجهيز مخرات السيول كي لا تحدث كوارث بسبب إرتفاع منسوب المياه بسبب السيول، مضيفا أن سيول نوفمبر ٢٠٢١، أدت لذهاب الرئيس السيسي إلى أسوان للإطمئنان على أهل أسوان.

وأشار عطية، إلى أن المحافظة يوجد بها الآن غرف عمليات متصلة بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة وجميع الجهات المعنية فيها وكل مترابط بسيستم حتى إذا وقعت أي أزمة يتم التعامل معها في خلال من دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأكثر.

وتابع أن تجهيز غرف العمليات هام ، مضيفا أنه يتم عقد شهريا في المحافظة والتعاون مع جميع أجهزة المحافظة وتوقع أسوأ السيناريوهات وكيفية التعامل معها.