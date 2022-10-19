لأول مرة بتاريخ أفريقيا.. الفراعنة يحتلون المركز السادس عالمياً في رماية البندقية

أشاد الاتحاد الدولي للرماية ISSF عبر موقعه الإلكتروني بأداء الفراعنة، وأنهم لأول مرة ممثلون عن القارة الأفريقية يحتلون المركز السادس في منافسات البندقية، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وذكر الاتحاد الدولي أسماء أبطال مصر الذين نافسوا بقوة مع 88 دولة، واستمرت المنافسات حتى وصلوا للمركز السادس عالميا، وهم محمد مصطفى أحمد، ومجدي محمد حافظ، وكريم وائل عبد العزيز.

ولعب الفراعنة الصغار، تحت قيادة الكابتن أمجد حسين، مدرب الفريق، والكابتن أحمد عبد الله، مدرب اللياقة البدنية، وانضم مؤخراً إلى منتخب الرماية الدكتورة نانسي الجيزي، دكتورة التدريب العقلي والتحضير الذهني، والتي أضافت للرماية الكثير واهتمت بتدريب الرماه على استخدام المجهود الذهني والخططي الخاص بهم في ساحة الميادين، وكان لها دور فعال في صناعة أبطال الرماية، واكتملت المنظومة الرياضية للرماية ونالت إشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة بالبطولة بما في ذلك الاتحاد الدولي للرماية.

وحل المنتخب المصري المركز السادس متفوقاً على منتخبات كبرى بحجم صربيا وبولندا وكرواتيا، وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فها الفريق المصري مركزا متقدما في بطولة العالم، وذلك بعدما خاض منافسة شرسة مع دول أمريكا والصين والهند والنمسا وأوكرانيا، حيث فصله فارق نقاط بسيط عن احتلال مراكز المقدمة، إلا أنه ظهر بمستوى مميز نال احترام الجميع.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه فريق الناشئين، مشيرا إلى أن هذا المستوى يبشر بمستقبل رائع للرماية المصرية على مستوى العالم.

وأضاف أن “استضافة بطولات كبرى بحجم بطولة العالم تمثل فرصة قوية لتأهيل المواهب الواعدة، حيث نوفر لهم احتكاكا قويا مع أفضل المدارس حول العالم، حتى نشكل جيلا جديدا يحافظ على مكانة مصر على خريطة المنافسة عالميا”.

الجدير بالذكر أن منافسات قوية بدأت اليوم، الأربعاء، من الثامنة صباحا، في مسابقات 50 متر بندقية راقد فرق مختلط، تليها 10 أمتار بندقية هواء رجال، ويليها 10 أمتار بندقية هواء سيدات، وأخيرا 25 متر مسدس فرق مختلط.