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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي المنوفية يطلق إسم شهيد على مدرسة ويخصص قطع أراض لمشروعات عامة

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم 4 بدور الانعقاد الحادي والثلاثون برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد فادي منير ذكى على مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنين.

يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية ، من تكريم لشهداء الواجب الوطنى تقديراً لدورهم البطولي وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديرى مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

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كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص 4 قطع أراضي بمركزى بركة السبع والشهداء لإقامة مشروعات تنموية تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 45 متر بناحية الروضة ببركة السبع لإقامة مكتب بريد عليها، وأخرى بناحية جنزور على مساحة تزيد عن 90متر لإقامة وحدة إطفاء.

 وفى مركز الشهداء تم تخصيص قطعتين أرض أحدهما على مساحة 2100 متر بزاوية الناعورة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي ، وقطعة أرض بناحية جزيرة الحجر بمساحة  1750 متر لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية .

كما تمت الموافقة على تخصيص المحلات الكائنة أسفل العمارة رقم 4خلف المرور القديم لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بالمجان تحقيقاً للصالح العام.

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