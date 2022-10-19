"السيسي" يتفقد معمل البحوث والتطوير بمصانع شركة الرمال السوداء|فيديو

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح أحد العاملين بمعمل البحوث و التطوير ، وذلك خلال جولته التفقدية في بمجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال في مصر،و بالتالي أنتوا هتبقوا رواد،لهذا العمل، ربنا يجعل فيه خير كتير، و نتحرك ، و نفتتح مشروعات زي كده، الدولة تفتتحها خلال السنوات القليلة القادمة"

مشروع البرلس



وأكد "السيسي" خلال كلمته افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، أن مشروع البرلس يزيد من فرص العمل، ويجلب لمصر عوائد نقدية بالعملة الحرة، ويوفر المزيد من الأموال التي كان يشترى بها مثل هذه العناصر.

وتابع:"هنوفر فلوس كنا بنشتري بيها مواد زي كده، هنبقى احنا بنطلعها من عندنا، و بتتباع في السوق في مصر،و بعد ما بينتهي المشروع هنا، بقيت الشواطئ الموجودة ، و في نهاية الاستخراج من المنطقة دي، بقيت المنطقة دي جاهزة تماماً ، أنها تشتغل للتنمية، يتعمل عليها شواطئ، وسكن، ومشروعات لصالح أهالي المنطقة"



