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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: القيادة المصرية لديها خطة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

إتحاد الصناعات المصريه
إتحاد الصناعات المصريه

قال المهندس شريف العجمي عضو إتحاد الصناعات المصريه؛ إن بعض المستثمرين سواء في الداخل أو أجانب إستبدلوا التجارة بالتصنيع لتوفير البنيه التحتية من طرق وكباري في مصر.

أضاف شريف العجمي خلال مداخله هاتفية على قناة المصريه الفضائية في برنامج صباحنا مصري؛ أن رجال الأعمال المصريين والأجانب  يحتاجون إلى الدعم اللوجستي والصناعي وذلك يعتبر قاطرة الإقتصاد في أي دوله.

أوضح عضو إتحاد الصناعات المصريه؛ أن القارة الأفريقية غنيه بالمواد الخام التي تصدر لأوروبا بجانب الإستثمارات المتنوعة؛ مضيفا أن إذا حدث تكامل بين الدول الأفريقية سيزيد من التكامل لدى الدول الإفريقية.

وتابع أن الدوله المصريه لديها خطة لتقليل نسبة الإستيراد وزيادة الصادرات إلى حوالي 100‪ مليار دولار لكن مازالت الأزمات العالمية سواء الحرب الروسيه الأوكرانية أو كورونا تلقى بظلالها على دول العالم؛ ورغم ذلك فإن الدولة تهتم بدعم المصانع وإتخاذ إجراءات وتسهيلات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج

المهندس شريف العجمي اتحاد الصناعات المصرية رجال الأعمال المصريين الدعم اللوجستي زيادة الصادرات

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