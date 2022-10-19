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رئيس التحرير
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محافظات

حياة كريمة تواصل جهودها داخل قرية فارس بكوم أمبو شمال أسوان

حياة كريمة تواصل
حياة كريمة تواصل جهودها داخل قرية فارس بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية لفريق عمل “حياة كريمة” من أجل رصد نسب ومعدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة استمراراً للمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة”.

ووجه أشرف عطية بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتلافى جميع الملاحظات مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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حياة كريمة 

حياة كريمة تواصل جهودها داخل قرية فارس بكوم أمبو

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، تفقد 12 مشروع بقرية فارس بمركز كوم أمبو، والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية بإجمالى 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية ملحق بكل منها حظيرة للمواشى والطيور، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومجمع خدمات المواطنين بنسبة تنفيذ 95 % لكل منهم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 85%.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعد بنسبة 80%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء لوحة كهرباء فارس بنسبة 65%، وذلك من أجل دعم منظومة الكهرباء وسد الاحتياجات الجماهيرية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية بالقرية، فضلاً عن تفقد مشروع المرسى النهرى والحديقه العامة، وهما ضمن مشروعات القرية الخضراء صديقة البيئة.

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أجواء من الفرحة

حياة كريمة تواصل جهودها داخل قرية فارس بكوم أمبو

وسط أجواء من الفرحة، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتسليم قسائم 81 جهازا كهربائيا معمرا منزليا ما بين “ثلاجة – بوتاجاز – غسالة” حديثة لرؤساء الجمعيات الأهلية، والتى ستقوم بتوزيعها على 13 عروسا و14 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً مراعاة لمشاعرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، بجانب رؤساء الجمعيات الأهلية.

من جانبه، قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب العديد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد بالدور المجتمعى الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريق عمل المؤسسة تحت إشراف محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة عمل فرعها بالمحافظة الذى يعمل ليل نهار لخدمة المجتمع الأسوانى فى جميع الاتجاهات.

حياة كريمة تواصل جهودها داخل قرية فارس بكوم أمبو
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