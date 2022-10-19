القومي للبحوث: التغيرات المناخية تهدد الإنتاجية والقيمة الغذائية لبعض محاصيل

قال الدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد، الاستاذ بمعهد البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية سيكون لها آثارها ايضا على الإنتاجية والجودة والقيمة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية غير التقليدية لذلك لابد من الحد من آثارها السلبية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهتها.



وأضاف الدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد، في الندوة الثالثة من سلسلة ندوات التغيرات المناخية، التي ينظمها معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، ووحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث، أن تأثير الزراعه عالية الكثافة كنموذج متطور علي إنتاجية مزارع الفاكهة النامية تحت الظروف المناخية المعاكسة في الأراضي حديثة الإستصلاح في مصر.

وتستضيف سلسلة ندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات التي ينظمها معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية، ووحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث، نخبة من كبار العلماء و المتحدثين وتعقد بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

1d350f69-aba0-40da-9c6d-19c8294588c9

4cc2c6e0-5e37-4914-b32d-3d6ae5115fca