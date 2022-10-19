عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي.. ندوة توعوية بطب بيطري المنوفية

ندوة بجامعة المنوفية
ندوة بجامعة المنوفية

نظمت كلية الطب البيطري جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة ثقافية توعوية بعنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها الملموس على الأمن الغذائي" ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي للكلية .

يأتي ذلك تحت إشراف  الدكتور أحمد الفيومي عميد الكلية والدكتورة إيمان باظه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية و رعاية الشباب.

مصرع طالب بكلية الصيدلة في حادث سير بالمنوفية

محافظ المنوفية يوجه باتخاذ اللازم تجاه شكاوى المواطنين ويلتقي أهالي جزى بمنوف


حاضر بالندوة الدكتورة مروة عوض معوض أستاذ الرقابة على الأغذية بالكلية مؤكدة أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وانخفاض نسب توافر المياه وهطول الأمطار المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية،من شأنه أن  يقلل من صافي الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وسوف يتسبب في زيادة الآفات وأمراض النبات، لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بدراسة التغيرات المناخية وكيفية الحد من مخاطر هذا التغير.

جامعة المنوفية اخبار المنوفية ندوة التغيرات المناخية الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محدش شجعنا من 5 سنين.. الرئيس السيسي يصارح المصريين بتفاصيل مشروع الرمال السوداء

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تقوم بتجنيد مرتزقة من آسيا الوسطى

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الأحد المقبل

قيود صارمة ودفاع إجباري.. تعرف على إجراءات الأحكام العرفية التي فرضها بوتين

الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي

أبو العينين : سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص

اردوغان يطمئن أوروبا قبل الشتاء: يمكنكم استخدام الغاز الروسي عبر تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

تريند لليوم الثالث.. صور سارة الطباخ بعد الشهرة.. شاهد

قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل مسرحية آنستونا أولى تجارب دنيا سمير غانم

جبنة قديمة وبصل.. أغرب لانش بوكس يثير ضجة على فيسبوك

فيديو

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

الدعاة الجدد.. إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى والفنانات كان مضحوك عليهن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ